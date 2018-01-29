به گزارش خبرنگار مهر، آلفرد ظهر دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ذوبآهن در مرحله پلیآف لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: به نظر من بازی فردا فرصتی برای نشان دادن استعدادهای تیم ماست و باید تلاش بسیاری در این زمینه صورت دهیم.
وی با بیان اینکه بازی فردا بسیار دشوار بوده است، تصریح کرد: ما فردا بازی سختی پیشرو داریم اما تلاش داریم که از نظر ذهنی آمادگی بالای خود را نشان دهیم و همه چیز آماده این موضوع است.
بازیکن تیم آیزوال هند با بیان اینکه ایران و هند تفاوتهای زیادی از نظر آب و هوایی دارند، تاکید کرد: به هر حال ما قرار نیست که در شرایط آب و هوایی مساعدی بازی کنیم و تلاش میکنیم که با آمادگی ذهنی، پذیرش این موضوع را داشته باشیم.
وی اضافه کرد: بدون شک هوا در بازی تأثیرگذار است اما برای تفریح و گردش به ایران نیامدهایم و برای موفقیت خودمان را حاضر میشویم.
