۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۰

بازیکن تیم آیزوال هند:

اصفهان - بازیکن تیم آیزوال هند گفت: بازی مقابل ذوب‌آهن فرصتی برای نشان دادن استعدادهای ماست.

به گزارش خبرنگار مهر، آلفرد ظهر دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ذوب‌آهن در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: به نظر من بازی فردا فرصتی برای نشان دادن استعدادهای تیم ماست و باید تلاش بسیاری در این زمینه صورت دهیم.

وی با بیان اینکه بازی فردا بسیار دشوار بوده است، تصریح کرد: ما فردا بازی سختی پیش‌رو داریم اما تلاش داریم که از نظر ذهنی آمادگی بالای خود را نشان دهیم و همه چیز آماده این موضوع است.

بازیکن تیم آیزوال هند با بیان اینکه ایران و هند تفاوت‌های زیادی از نظر آب و هوایی دارند، تاکید کرد: به هر حال ما قرار نیست که در شرایط آب و هوایی مساعدی بازی کنیم و تلاش می‌کنیم که با آمادگی ذهنی، پذیرش این موضوع را داشته باشیم.

وی اضافه کرد: بدون شک هوا در بازی تأثیرگذار است اما برای تفریح و گردش به ایران نیامده‌ایم و برای موفقیت خودمان را حاضر می‌شویم.

