به گزارش خبرگزاری مهر، داود پرهیزکار با اشاره به خاستگاه سامانه سرد و بارشی که موجب بارش نزولات آسمانی شده است، گفت: این سامانه بارشی سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه از سمت شرق و شمال شرق از کشور خارج می‌شود.

رئیس سازمان هواشناسی خاطرنشان کرد: این سامانه بارشی از اروپا حرکت خود را آغاز کرده و از سمت غرب وارد کشور شده که هسته اصلی این سامانه هوای قطبی است.

وی افزود: این سامانه بارشی از روی اقیانوس اطلس شکل می‌گیرد و هنگام ورود به ایران بیشترین انرژی را دارد، اما در زمان حرکت به سمت شرق و شمال شرق هیچ‌ منبع رطوبتی برای تغذیه آن وجود ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از پیش‌بینی فعالیت‌های سامانه‌های بارشی در بهمن، اسفند سال جاری و فروردین سال آینده خبر داد و گفت: امیدواریم میزان بارندگی در سال جاری در حد معمول و بیشتر باشد تا از میزان خشک‌سالی کم شود.

پرهیزکار تصریح کرد: این بارش‌ها مبنی بر رفع خشک‌سالی نیست در واقع از اول مهرماه نسبت به بارش‌های سال زراعی تاکنون بیش از ۶۰ درصد کم‌بارشی داشته‌ایم که این سامانه بخشی از ۶۰ درصد را جبران می‌کند.

رئیس سازمان هواشناسی یادآور شد: باید دقت داشت که خشک‌سالی در کشور پابرجاست.

گفتنی است، سازمان هواشناسی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ با توجه به کاهش شدید دما در نیمه شمالی کشور یخ زدگی در معابر عمومی و جاده های بین شهری و احتمال ریزش بهمن به سبب انباشت برف در مناطق برفگیر جاده های کوهستانی پیش بینی می شود. از این رو به شهروندان توصیه می شود از سفر غیر ضروری خودداری کرده و در صورت لزوم از تجهیزات زمستانی و بخصوص زنجیر چرخ استفاده نمایند.

همچنین به دلیل کاهش شدید دما در غالب نقاط کشور و ماندگاری آن تا صبح چهارشتبه مدیریت در بهینه سوخت و انرژی به ویژه مصرف گاز جهت اجتناب از افت فشار در شبکه گازرسانی توصبه می شود.

لذا با توجه به افت دما به زیر صفر و عدم ذوب برف، بار برفی سنگین روی درختان موجب شکستن شاخه های آنها می شود. توصیه می‌شود در اسرع وقت شهرداری‌ها و هموطنان عزیر با تکان دادن درختها انباشته از برف نسبت به سبک کردن بار روی آنها اقدام کنند.