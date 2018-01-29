گشت شبانه اورژانس شهر سالم در شب برفی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت شهر سالم همزمان با کاهش بارش برف و آغاز سرما و یخبندان پایتخت در شب گذشته و همگام با سایر دستگاه های خدمات رسان شهرداری تهران، دستور به گشت زنی واحد اورژانس شرکت به منظور خدمات رسانی به افراد نیازمند و بی خانمان در سطح شهر تهران کنند.

حمید چوبینه خاطرنشان کرد: در همین راستا گشت شبانه اورژانس شرکت شهر سالم جهت ارائه خدمات پزشکی و امدادی به نیازمندان در سطح مناطقی از شهر تهران به دلیل بارش برف و سرمای شدید از ساعت ۲۳ شب گذشته تا روز بعد، ۳ اکیپ اورژانس اقدام به گشت شبانه در محدوده حدفاصل غرب و شرق اتوبان بابایی (شمال)، حدفاصل غرب و شرق ترمینال جنوب (جنوب)، حدفاصل شمال و جنوب شهرک حکیمیه (شرق)، حدفاصل جنوب و شمال دریاچه خلیج فارس (غرب) که احتمال وجود افراد نیازمند بود، کردند.

مدیرعامل شرکت شهر سالم همچنین از خدمات رسانی مراکز درمانی در روزهای برفی و یخبندان پایتخت خبر داد و گفت: مراکز درمانی مناطق ۱, ۳ و ۵ شهرسالم شهرداری تهران بصورت شبانه روزی و بقیه مراکز تا ساعت ۲۴ شب گذشته به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان پرداختند.