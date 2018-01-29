جزئیات نصب مولدهای خورشیدی در خانه مددجویان کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری کمیته امداد، علیرضا رمضانی، مدیرکل طرح‌های اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد با اشاره به سیاست‌ توسعه انرژی‌های نو و مکلف شدن وزارت نیرو به خرید تضمینی ۲۰ ساله برق تولیدی از افرادی که از طریق مولدهای خورشیدی اقدام به تولید برق می‌کنند گفت: کمیته امداد از این فرصت برای افزایش درآمد خانوارهای تحت حمایت استفاده کرده است.

وی با اعلام اینکه تاکنون حدود ۷۰۱ مولد خورشیدی در خانه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد نصب شده است افزود: ۳۸۷ مولد خورشیدی دیگر نیز تا پایان امسال نصب می‌شود.

رمضانی با اشاره به اینکه اعتبار اجرای طرح پنل‌های خورشیدی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و صندوق امداد ولایت تأمین می‌شود گفت: برای نصب هر مولد خورشیدی ۲۵ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجو پرداخت می‌شود که در مدت هفت سال این وام مستهلک می‌شود.

وی بابیان اینکه پنج هزار و ۴۰۰ خانوار تحت حمایت در نوبت نصب مولد خورشیدی هستند گفت: این طرح برای خانوارهایی اجرا می‌شود که اعضای آن توان اجرای طرح‌ اشتغال ندارند؛ بر این اساس خانوارهای کم‌توان دارای سرپرست زن یا سالمند در اولویت قرار دارند.

مدیرکل طرح‌های اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد گفت: قیمت خرید تضمینی هر کیلووات برق تولیدی ۸۱۵ تومان است که در صورت استفاده از تجهیزات داخلی این رقم تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: علاوه بر شروط اعلام‌شده، اجرای این طرح محدودیت‌هایی نیز دارد؛ به‌طور مثال خانه مددجو نباید سایه گیر باشد. در صورت نصب مولد بر روی بام باید بنای منزل استحکام لازم را دارا باشد. همچنین واحد مسکونی مددجو باید مساحتی بین ۵۵ تا ۶۵ مترمربع فضا برای نصب تجهیزات داشته باشد.

مدیرکل طرح‌های اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد بابیان اینکه درآمد این طرح پایدار و تضمین‌شده اما محدود است گفت: اجرای طرح پنل خورشیدی باهدف کمک به معیشت خانوارهای تحت حمایت انجام می‌شود نه خودکفایی کامل خانوار.

وی با اشاره به اینکه طرح‌ نصب مولدهای خورشیدی در روستاها و مناطق محروم و مرزی اجرا می‌شود گفت: با توجه به خشک‌سالی‌های اخیر در برخی روستاها امکان فعالیت کشاورزی یا دام‌پروری فراهم نیست؛ این موضوع موجب مهاجرت مددجویان روستایی به کلان‌شهرها شده است که اجرای این طرح می‌تواند از ادامه مهاجرت این افراد جلوگیری کند.