به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیگلری در آیین اختتامیه مسابقات فوتسال کارکنان زندان‌های کرمانشاه به بیان نقش ورزش و تربیت بدنی در ایجاد روحیه نشاط و شادابی در مشاغل سخت مانند زندانبانی پرداخت.

مدیر کل زندان های کرمانشاه افزود: با توجه به سخت و طاقت فرسا بودن شغل زندانبانی اهتمام کارکنان زندان به امر ورزش و تربیت بدنی باعث تقویت روح و جسم آنان می شود.

مدیر کل زندان های کرمانشاه تحقق این امر را موجب ارتقاء و بهبود رویکرد های اصلاحی و تربیتی دانست.

بیگلری همچنین برقراری ارتباط سازنده و موثر مربیان تربیتی با زندانیان را لازمه فرایند اصلاح و تربیت آنان بیان کرد.

عضو شورای قضایی استان در ادامه تصریح کرد: ورزش و سلامتی یکی از ارکان برنامه های فرهنگی و تربیتی زندان ها و مراکز تأمینی و تربیتی است.

وی از گسترش فضا ها و امکانات فرهنگی و ورزشی در زندان های کرمانشاه خبر داد و افزود: با بهره گیری حداکثری از ظرفیت های موجود از برنامه های فرهنگی و تربیتی با هدف ارتقاء توان جسمی و روحی کارکنان و زندانیان حمایت می کنیم.