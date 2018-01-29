احمد رادمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در تاریخ ۱۴ مهرماه سال جاری طبق گزارش‌های مردمی مبنی بر حضور موتورسیکلت در پارک ملی توران بلافاصله نیروهای یگان محیط‌زیست وارد صحنه شدند، ابراز داشت: در بررسی‌های اولیه، کارشناسان با لاشه یک گورخر که از ناحیه گلو دچار بریدگی و اصطلاحاً ذبح‌شده بود مواجه شدند.

وی بابیان اینکه ماموران با دنبال رد لاستیک موتور و کشیک، مظنون‌های پرونده شکار شناسایی و دستگیر کردند، افزود: این افراد با دنبال کردن گور توسط موتورسیکلت می‌خواستند تا حیوان بر اثر خستگی از پا در آمده و سپس او را ذبح کنند که به دام ماموران قانون گرفتار شدند.

رئیس زیست‌کره پارک ملی توران شاهرود ضمن بیان اینکه با دستور قاضی پرونده سه مظنون این پرونده روانه زندان شدند، ابراز داشت: متهم ردیف اول به تحمل شش ماه حبس و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، متهم ردیف دوم تحمل شش ماه حبس و متهم ردیف سوم به تحمل یک سال حبس محکوم شدند.

رادمان با بیان اینکه دادگاه با توجه به سن کم و نبود سابقه کیفری متهم ردیف اول و دوم را به مدت سه سال تعلیق کرد، اظهار داشت: این محکومان باید به مدت دو سال در قالب همیار محیط‌زیست در خصوص شناسایی تخریب‌کنندگان محیط‌زیست با اداره پارک ملی توران همکاری کنند.

وی افزود: این افراد طی مدت شش ماه به ارائه خدماتی شامل جابجایی علوفه، پاک‌سازی محیط‌زیست و جمع‌آوری زباله از مناطق حفاظت‌شده، لایروبی آبشخور حیات وحش، ایمن‌سازی آبشخورها و چشمه‌ها از هجوم شترهای سرگردان از طریق حفر کانال و سایر خدمات کارگری محکوم شدند.

رئیس زیست‌کره پارک ملی توران شاهرود بابیان اینکه متهمان باید بابت صید و شکار غیرمجاز مبلغ پانصد میلیون ریال را به‌حساب دولت واریز کنند، اضافه کرد: متهمان این پرونده باید نگارش پنج صفحه از جلسات آموزشی پیرامون وضعیت حیات وحش پارک ملی توران و یوزپلنگ و گورخر ایرانی را به دادگاه ارائه کنند.