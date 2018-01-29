به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رمضانی پور ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از برترین های شاهد در کنکور ۹۶ در رفسنجان اظهار داشت: خوشحالیم که فرزندان این جامعه مخصوصاً فرزندان شاهد موجب سربلندی و افتخارآفرینی در جامعه می‌شوند.

وی افزود: اینکه خانواده ایثارگر توانسته اند این موفقیت را کسب کرده اند قابل توجه است و در خور ستایش است که ۱۹ نفر از فرزندان ایثارگر در رشته‌ها و زمینه‌های مختلف حرفی برای گفتن دارند.

وی بیان داشت: توفیق بیشتر اعطایی است تا اکتسابی و انسان باید از جانب خداوند با عبادات بیشتر توفیق طلب کند، انسانهای موفق بدون ارتباط با خدا توفیقی برایشان حاصل نشده است.

امام جمعه رفسنجان با بیان اینکه انتظار این است که خانواده ایثارگران توفیق همه‌جانبه و فراگیر را از خداوند طلب کنند، تصریح کرد: جامعه به افراد متخصص باتقوا نیاز دارد.

رمضانی پور با بیان اینکه دانش آموز و دانشجو وقتی برای هدر دادن ندارند، گفت: فضای مجازی جایی برای گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان نیست و نباید وقت گذاشتن برای آن، در تحصیل دانش آموزان و دانشجویان اخلال ایجاد کند.

وی تأکید کرد: ارزش مطالعه کتاب از فضای مجازی بالاتر است، در فضای مجازی انسان با شنیدن برخی ناهنجاری‌ها ناراحت می‌شود، لذا دانش آموزان باید قدر زمان را که ارزش طلا دارد بدانند چرا که اگر وقت را هدر دهید قابل جبران نیست.