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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۵۹

۴ پرواز رفت و برگشت بین فرودگاه دزفول و تهران لغو شد

۴ پرواز رفت و برگشت بین فرودگاه دزفول و تهران لغو شد

دزفول - به علت شرایط بد جوی و بارش برف در تهران، چهار پرواز رفت و برگشت صبح روز دوشنبه بین فرودگاه های دزفول و مهرآباد تهران لغو شدند.

محمد بخشی، مسئول روابط عمومی فرودگاه دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با لغو پرواز ساعت ۵:۱۰ دقیقه صبح روز دوشنبه شرکت هواپیمایی آسمان با شماره پروازی ۸۶۴ از تهران به دزفول ، برگشت آن که قرار بود ساعت ۷:۲۰ دقیقه صبح از دزفول به تهران با شماره ۸۶۵ انجام شود نیز لغو شد.

وی افزود:همچنین پرواز ایران ایر نیز که قرار بود ساعت ۶:۳۵ دقیقه صبح امروز دوشنبه با شماره پروازی ۳۳۳۲ از تهران به دزفول انجام شود، کنسل شده و برگشت آن نیز با شماره پرواز ۳۳۳۳ نیز لغو شد.
بخشی ادامه داد: پروازهای عصر یکشنبه شرکت هواپیمایی کاسپین در ساعات ۱۷:۵۰ دقیقه از تهران به دزفول و ۱۹:۴۰ دقیقه از دزفول به تهران نیز به علت بدی آب و هوا در تهران لغو شدند.

وی گفت: صبح روز یکشنبه نیز ۲ پرواز رفت و برگشت فرودگاه دزفول به مقصد تهران به علت شرایط جوی نامساعد لغو شد.

کد مطلب 4213705

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