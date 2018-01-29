راه روستاهای دودانگه و کلیجانرستاق ساری باز شد/ تعطیلی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی بخشدار کلیجانرستاق عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از بازگشایی ۱۳ راه روستایی خبرداد و گفت: راه روستاهای آقمشهد، کمر خیل، پلسک، آبکسر، پروریج آباد، علمدار ده ورند اجارستاق نوده میدانک و نقیب ده بازگشایی شده است.

بابایی با بیان اینکه شکستن درختان باعث مقطعی برق در چند روستا شده بود گفت: با همت مامورین توزیع برق و صبوری ساکنین روستا قطعی برطرف شد واکیپ های راهداری و بخش خصوصی در این بخش در حال انجام ادامه عملیات و بازگشایی راه هستند.



بابایی ادامه داد: طی هماهنگی های به عمل آمده مدارس مقطع ابتدای در این بخش در روز سه شنبه ۱۰ بهمن ۹۶ به دلیل سرمای زیاد یخبندان و لغزندگی معابر تعطیل است



همچنین جهانبخش عشوری بخشدار دودانگه از بازگشایی تمامی راه های مواصلاتی و روستایی خبر داد و بابیان اینکه ۵۵روستا و یک شهر در بخش دودانگه قرار گرفته است، گفت:با همت اکیپ های راهداری و بخش خصوصی کلیه راه ها بازگشایی شد.

بخشدار دودانگه باتاکید براینکه بارش برف در این بخش ۵۰سانتی متر بود، افزود:قطعی برق در این بخش نداشتیم و طی هماهنگی های به عمل آمده، مدارس در همه مقاطع در روز سه شنبه ۱۰ بهمن ۹۶ به دلیل سرمای زیاد , یخبندان و لغزندگی معابر تعطیل است.