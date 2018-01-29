۹۶پروژه اقتصادی و عمرانی همزمان با دهه فجر در خمین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طهرانی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در خمین اظهار کرد: طی دهه فجر سال جاری در خمین، ۹۰ پروژه عمرانی و ۶ پروژه اقتصادی افتتاح و سه پروژه اقتصادی نیز کلنگ زنی می شود.

وی ادامه داد: از تعداد پروژه هایی که در این دهه افتتاح و کلنگ زنی می شود ۱۷ پروژه ملی، ۲۷ پروژه استانی و ۵۵ پروژه خیرساز است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار خمین افزود: برای بهره برداری از پروژه های عمرانی و اقتصادی از محل اعتبارات ملی، استانی، تسهیلات بانکی و آورده های شخصی، مجموعا ۲۱۸ میلیارد و ۶۹۳میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

طهرانی عنوان کرد: اعتبار هزینه شده برای پروژه های عمرانی ملی ۷۹میلیارد و ۲۲۹میلیون ریال و برای پروژه های استانی ۲۹میلیارد و ۲۹۶میلیون ریال است و خیران نیز بیش از ۱۷میلیارد ریال برای بهره برداری از طرح های عمرانی مشارکت کردند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار خمین گفت: در راستای بهره برداری از پروژه های اقتصادی یک میلیارد و ۵۵۳میلیون ریال تسهیلات ازسوی بانک های عامل پرداخت شده و همچنین برای طرح هایی که در این دهه توسط مسئولان کلنگ زنی می شود اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: سه هزار و ۲۰۰متر شبکه برق فشار متوسط جاده گلپایگان، مرکز پزشکی قانونی و پایگاه اورژانس ۱۱۵ روستای دهنو در ایام دهه فجر در این شهرستان توسط مسئولان کلنگ زنی می شود.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار خمین بیان کرد: با بهره برداری از پروژهای عمرانی و اقتصادی در خمین برای ۵۴۸ نفر به صورت مستقیم و ۳۸۷ نفر به طور غیر مستقیم اشتغال ایجاد می شود.