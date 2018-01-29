افتتاح ۴۳ پروژه در بجستان همزمان با ایام مبارک دهه فجر

به گزارش خبرنگارمهر، حسین ابراهیمی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در دهه فجر امسال از ۴۳ پروژه شهرستان با هزینه کرد ۲۵۴ میلیارد ریال بهره برداری می شود اظهارکرد: شاخص ترین پروژه ها که در این ایام افتتاح می شود، پروژه استخر بجستان است که در یکی از دو روز آینده بهره برداری آزمایشی آن انجام و در دهه فجر با اجرای مسابقه ورزشی بهره بردای رسمی خواهد شد.

وی افزود: از دیگر این پروژه ها ساختمان پلیس راه شهرستان است که علاوه بر ارتقاء درجه پلیس راه ،ساختمان آن نیز در مدت کمتر از ۷ ماه از آغاز پروژه با پیگیری های صورت گرفته ساخته و بهره بردای خواهد شد.

فرماندار بجستان گفت: همچنین از دیگر پروژه های شاخص و مهم شهرستان انتقال فیبر نوری است که بجستان به عنوان شاه راه و مرکز چهار راه اصلی این فیبر مشخص شده و با اعتباری بالغ بر سه میلیاردو سیصد میلیون ریال امکانات زیر ساختی خوبی در این حوزه ایجاد شده است.

وی با اشاره به افتتاح ساختمان فرمانداری بجستان ابراز کرد: هر چند که هنوز معایب آن بر طرف نشده، ولی قرار بر افتتاح رسمی است و بهره برداری از آسفالت معابر ۱۱ روستا و ۴ ساختمان دهیاری و گاز رسانی به ۴ روستا و ۶ مورد آبیاری کم فشار و کارخانه خوراک دام مرندیز و ساختمان اداره برق شهرستان از دیگر طرح هایی است که در ایام دهه فجر به بهره برداری خواهندرسید و طرح دیگر نیز کلنگ زنی خواهد شد.

ابراهیمی تصریح کرد: درحوزه تسهیلات مشاغل خانگی سال گذشته ۱۳۰ میلیون تومان و امسال ۷۱۰ میلیون تومان اختصاص یافته و علاوه بر این از طریق کمیته امداد نیز ۳ میلیارد ریال در بخش مشاغل خانگی هزینه شده است و در زمینه سیاست های جدید اشتغال روستایی نیز آمادگی استقبال از هر گونه طرح و برنامه ای را داریم.

وی با تاکید براینکه بالغ بر ۶ میلیارد ریال تسهیلات کمک هزینه وازدواج در بانک های شهرستان در سال جاری پرداخت شده است افزود: کارگاه هایی که نیمه فعال بوده اند نیز به بانک معرفی شده اند تا از محل منابع داخلی تسهیلات بگیرند.