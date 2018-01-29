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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۴۷

روابط عمومی دانشگاه آزاد اعلام کرد؛

دلیل افزایش شهریه ثابت برخی دانشجویان ارشد واحد علوم تحقیقات

دلیل افزایش شهریه ثابت برخی دانشجویان ارشد واحد علوم تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه ای دلیل افزایش شهریه ثابت دانشجویان ترم ۶ این واحد را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در پی انتشار خبری با عنوان افزایش شهریه ثابت دانشجویان واحد علوم تحقیقات، توضیحاتی ارائه داد.

بر اساس توضیحات روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، مورد منتشر شده در این گزارش، مربوط به آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد است که در سنوات قانونی، موفق به دفاع از پایان نامه نشده‌اند و  نیمسال دوم تحصیلی ۹۷ - ۹۶ برای این دسته از دانشجویان، به عنوان نیمسال مازاد بر سنوات محسوب می‌شود.

بر اساس روال، شهریه ثابت این دسته از دانشجویان مطابق با شهریه ثابت ورودی‌های جدید محاسبه می‌شود.

کد مطلب 4213716
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