دلیل افزایش شهریه ثابت برخی دانشجویان ارشد واحد علوم تحقیقات

به گزارش خبرنگار مهر، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در پی انتشار خبری با عنوان افزایش شهریه ثابت دانشجویان واحد علوم تحقیقات، توضیحاتی ارائه داد.
بر اساس توضیحات روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، مورد منتشر شده در این گزارش، مربوط به آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد است که در سنوات قانونی، موفق به دفاع از پایان نامه نشدهاند و نیمسال دوم تحصیلی ۹۷ - ۹۶ برای این دسته از دانشجویان، به عنوان نیمسال مازاد بر سنوات محسوب میشود.
بر اساس روال، شهریه ثابت این دسته از دانشجویان مطابق با شهریه ثابت ورودیهای جدید محاسبه میشود.
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