بهره برداری از ۱۰۴ پروژه عمرانی همزمان با دهه فجر در نیشابور

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر عرب پور عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: افتخار ما این است که امروز دولتی با خط مشی مردمی و با رویکرد توجه به مردم مستضعف و روستایی داریم.

وی افزود: ۱۰۴ پروژه عمرانی دولتی و خصوصی با اعتبار شش هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال در سطح شهرستان همزمان با دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

معاون عمرانی فرمانداری شهرستان نیشابور ادامه داد: از این تعداد ۷۹۲ میلیارد ریال پروژه دولتی و چهار هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال نیز توسط بخش خصوصی احداث شده است.

وی اظهار کرد: از پروژه های مهم می توان به پروژه گندله سازی فولاد خراسان با اعتبار ۵ هزار میلیارد ریال، ۷ پروژه بهداشتی با اعتبار ۷/۶ میلیارد ریال، ۷ پروژه کشاورزی با اعتبار ۳۱۱ میلیارد ریال، ساختمان جهاد دانشگاهی با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال، ۵ طرح میراث و فرهنگی با اعتبار ۱۱/۶ میلیارد ریال، ۲۸ پروژه شهرداری های شهرستان با اعتبار ۱۲۶ میلیارد ریال، ۴ ساختمان دهیاری و ۱۶ طرح روستایی با اعتبار ۲۲/۸ میلیارد ریال اشاره کرد که همزمان با دهه فجر به بهره برداری می رسد.

عرب پور گفت: باید ۱۰ درصد اعتبارات استان به نیشابور تعلق گیرد که این میزان هم اکنون ۷/۷ درصد است.