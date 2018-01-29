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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۰۲

معاون عمرانی فرمانداری نیشابور خبر داد ؛

بهره برداری از ۱۰۴ پروژه عمرانی همزمان با دهه فجر در نیشابور

بهره برداری از ۱۰۴ پروژه عمرانی همزمان با دهه فجر در نیشابور

نیشابور - معاون عمرانی فرمانداری نیشابور از بهره برداری ۱۰۴ پروژه عمرانی دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر عرب پور عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: افتخار ما این است که امروز دولتی با خط مشی مردمی و با رویکرد توجه به مردم مستضعف و روستایی داریم.

وی افزود: ۱۰۴ پروژه عمرانی دولتی و خصوصی با اعتبار شش هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال در سطح شهرستان همزمان با دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

معاون عمرانی فرمانداری شهرستان نیشابور ادامه داد: از این تعداد ۷۹۲ میلیارد ریال پروژه دولتی و چهار هزار و  ۲۷۴ میلیارد ریال نیز توسط بخش خصوصی احداث شده است.

وی اظهار کرد: از پروژه های مهم می توان به پروژه گندله سازی فولاد خراسان با اعتبار ۵ هزار میلیارد ریال، ۷ پروژه بهداشتی با اعتبار ۷/۶ میلیارد ریال، ۷ پروژه کشاورزی با اعتبار ۳۱۱ میلیارد ریال، ساختمان جهاد دانشگاهی با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال، ۵ طرح میراث و فرهنگی با اعتبار ۱۱/۶ میلیارد ریال، ۲۸ پروژه شهرداری های شهرستان با اعتبار ۱۲۶ میلیارد ریال، ۴ ساختمان دهیاری و ۱۶ طرح روستایی با اعتبار ۲۲/۸ میلیارد ریال اشاره کرد که  همزمان با دهه فجر به بهره برداری می رسد.

عرب پور گفت: باید ۱۰ درصد اعتبارات استان به نیشابور تعلق گیرد که این میزان هم اکنون ۷/۷ درصد است.

کد مطلب 4213723

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