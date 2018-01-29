همزمان با دهه فجر ۶۱پروژه در شهرستان ساوه به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهاروند روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در ساوه اظهار داشت: همچنین همزمان با دهه فجر امسال، ۲۰طرح عمرانی و... نیز در شهرستان ساوه کلنگ زنی خواهد شد.

فرماندار شهرستان ساوه افزود: مجموع سرمایه گذاری برای این طرح های مذکور بیش از یک هزار و ۸۸۵ میلیارد ریال است و با بهره برداری از این طرح ها ۷۷۹ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در ساوه ایجاد می شود.

وی خاطرنشان ساخت: ازجمله طرح های اشتغالزا که افتتاح خواهد شد می توان به کارخانه تولید کانال های عایق شده، کارخانه تولید لوله های بدون درز،‌ طرح توسعه یک کارخانه تولید دارو و نیز یک کارخانه تولید لوازم خانگی اشاره کرد.

فرماندار شهرستان ساوه تصریح کرد: بهره برداری از طرح های گازرسانی به ۱۳ روستای شهرستان ساوه از دیگر برنامه های افتتاحی ده فجر امسال در این شهرستان است که بیش از یک هزار و ۷۰۰ نفر را از نعمت گاز برخوردار می سازد.

بهاروند ادامه داد: همچنین در این ایام، عملیات احداث کمربندی شرقی و کنارگذر ساوه و شهرک صنوف مزاحم ساوه نیز کلنگ زنی خواهد شد و از ندامتگاه جدید این شهرستان بهره برداری می شود.

فرماندار شهرستان ساوه توضیح داد: در رابطه با ۲۰طرح عمرانی که در دهه فجر امسال در شهرستان ساوه، عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد، پیگیری ها برای تامین اعتبار صورت گرفته تا هرچه سریعتر عملیاتی شده و به بهره برداری برسند، به این ترتیب هم زمینه خدمت رسانی بهتر فراهم خواهد شد و هم رضایتمندی و اعتماد عموم مردم کسب می شود.