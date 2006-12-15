شرکت در انتخابات وظیفه دینی و ملی است/ حضور در انتخابات دخالت در سرنوشت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایشان ساعت نه و بیست و سه دقیقه صبح جمعه 24 آذر در حسینیه امام خمینی آرای خود را در انتخابات خبرگان، شوراهای اسلامی و میاندوره‌ای مجلس به سه صندوق رأی ریختند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انگیزه عموم ملت ایران را از شرکت در انتخابات انجام دادن وظیفه‌ای دینی، ملی و انقلابی خواندند و افزودند: حس عمومی و اعتقاد عمیق ملت ایران این است که حضور در انتخابات دخالت در سرنوشت جامعه و تصمیم‌گیری درباره سطوح مختلف مدیریت کشور است و به همین علت، مردم، این وظیفه عمومی را به خوبی انجام می‌دهند.

ایشان با توصیه به مردم برای تسریع در شرکت در انتخابات افزودند: تسریع در چنین کارهای خیری، مانند نماز اول وقت، فضیلت بیشتری دارد، چراکه با احساس ادای تکلیف همراه است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای ملت ایران در کار بزرگ شرکت در انتخابات توفیق الهی مسئلت کردند و افزودند: ان‌شاءالله مردم با حضور در پای صندوقهای رأی این وظیفه مهم و سنگین را به خوبی انجام خواهند داد.

ایشان همزمانی برگزاری دو انتخابات خبرگان و شوراهای اسلامی را، کاری خوب دانستند و افزودند: همزمانی این دو انتخابات از لحاظ وقت و استفاده از امکانات منجر به صرفه‌جویی می‌شود و از لحاظ اهتمام مردم نیز، آثار مثبتی دارد.

بر اساس این گزارش دهها خبرنگار، تصویربردار و عکاس داخلی و خارجی، شرکت رهبر انقلاب اسلامی در انتخابات را به سراسر جهان مخابره کردند.