  1. استانها
  2. ایلام
۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۰۹

معاون استانداری ایلام:

بانکداری در ایران با استانداردهای بین المللی فاصله دارد

بانکداری در ایران با استانداردهای بین المللی فاصله دارد

ایلام-معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام گفت: رویه و نظام های حاکم بر بانکداری در ایران با استانداردهای بین المللی فاصله دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی روز دوشنبه در نشسته اعضای کمیسیون هماهنگی بانک های استان اظهار داشت: بانکداری در ایران با استانداردهای بین المللی فاصله بسیاری دارد و نتوانسته ایم خود را با ویژگی های آن تطبیق دهیم.

وی یادآور شد: منابع و مصارف بانکها هم اکنون با یکدیگر همخوانی لازم را نداشته و همین عامل باعث می شود بانک ها نتوانند آنطور که باید به کمک بخش تولید بیایند.

معاون اقتصادی معاون اقتصادی استانداری ایلام تاکید کرد: متاسفانه یکی از مشکلات دیگر بانک ها ورود به عرصه بنگاهداری است این مسئله باعث شده بانک ها بخشی از منابع خود را صرف خرید شرکت‌های مختلف کنند که باعث می شود توان آنها برای تامین مالی بنگاه های تولیدی کاهش یابد.

درویشی اضافه کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که بانک‌های عامل در کنار اینکه موضوع مصارف و منابع را لحاظ کنند جنبه های اجتماعی آن را نیز در نظر گرفته به کمک تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دارند.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از بانکها در این زمینه عملکرد قابل دفاعی از خود نشان ندادند و تنها در تهیه کسب سود های بیشتر هستند.

معاون اقتصادی استانداری ایلام افزود: تجربه سالهای اخیر نشان داده ابن رویکرد در بالندگی و شکوفایی بانکهای کشور تاثیر نه تنها مثبتی نداشته بلکه عوارض منفی نیز به دنبال داشته است.

کد مطلب 4213734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها