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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۱۷

دبیر مجمع بسیجیان سپاه امیرالمومنین استان ایلام:

بسیجیان بدون چشم داشت کمک کار دستگاه های اجرایی هستند

بسیجیان بدون چشم داشت کمک کار دستگاه های اجرایی هستند

ایلام-دبیر مجمع بسیجیان سپاه امیرالمومنین استان ایلام گفت: بسیجیان بدون چشم داشت کمک کار دستگاه های اجرایی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر شریفی راد روز دوشنبه در جلسه مجمع قشر بسیج استان ایلام اظهار داشت: ظرفیت بسیج و نیروهای مخلص آن در طول ۴۰ سال گذشته همواره در تنگناهای مختلف به کمک نظام و دولت های مختلف آمدند.

وی افزود: امروز نیز بسیجیان در لباس های متفاوت کمک کار دستگاه های اجرایی مختلف هستند.

وی تاکید کرد: بسیجیان همواره بدون چشم داشت و با توجه به عمق علاقه ای که نسبت به آرمان های نظام  و انقلاب دارند تلاش کرده اند در خدمت محرومان و مستضعفان بوده و کمک به نیازمندان جامعه همواره پیشتاز بوده اند.

شریفی راد یادآور شد: یکی از راههای که امروزه بسیجیان باید احساس تکلیف بیشتری نسبت به آن داشته باشند حوزه فرهنگی است.

وی اضافه کرد: هوشیاری بسیجیان در مقابل با این توسعه بزرگ توطئه بزرگ بسیار تعیین کننده است.

شریفی راد گفت: بسیجیان باید خود را به انواع تجهیزات نوین مجهز کنند تا بتوانند در برابر تهدیدات پیش روی نظام ایستادگی بیشتری داشته باشد.

کد مطلب 4213740

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