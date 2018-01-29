هشدار به تاکسیرانان غایب یا متخلف در روزهای برفی

به گزارش خبرگزاری مهرروابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران؛ علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان صبح امروز، با توجه به بارش برف طی دو روز گذشته در چند پایانه تاکسیرانی حاضر شد و از نزدیک خدمات رسانی تاکسیرانان به شهروندان را رصد کرد و گفت: پیشاپیش از شهروندان تهرانی عذرخواهی میکنم حتی اگر یک نفر بیش از زمان همیشگی، در انتظار تاکسی ایستاده است.

وی افزود: باید در نظر بگیریم که اکثریت تاکسیرانان زحمتکش تهرانی دیروز و امروز در شرایط جوی سرما و یخبندان به شهروندان خدمت رسانی کرده اند. در این میان محل سکونت برخی از تاکسیرانان، در شهرهای اقماری اطراف تهران بوده که به دلیل مسدود بودن محورهای مواصلاتی امکان رسیدن به محل کار خود را نداشته اند. اما این نکته نیز نباید فراموش شود که ممکن است تعدادی از تاکسیرانان نیز در شیفت کاری خود حاضر نشده و در امر سرویس رسانی کوتاهی کرده اند،که این سازمان با رصد پایانه های تاکسیرانی توسط دوربین های کنترل و نظارت هوشمند، حضور و غیاب تاکسی ها را کنترل کرده و با تاکسیرانانی که تخلف کرده اند برخورد جدی خواهد کرد.

قنادان ادامه داد: با توجه به برودت هوا و یخبندان معابر سطح شهر، عبور و مرور به کندی انجام می شود. همین مسئله زمان سفر را افزایش داده و مدت انتظار مسافر در ایستگاه های تاکسی افزایش می یابد. لذا ضمن تشکر از شهروندان تهرانی برای صبوری در امر خدمت رسانی از ایشان درخواست داریم در صورت بروز هرگونه مشکلی، با سازمان تاکسیرانی شهر تهران به شماره تماس ۴۸۰۴۸ ارتباط برقرار کرده تا در کوتاه ترین زمان ضمن هماهنگی با همکاران حاضر در سطح مناطق با اعزام خودرو از محل دپوهای موجود، نسبت به حل مشکل اقدام کنیم.