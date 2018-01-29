همایش «فرصت ها و چالش های تحصیل در خارج کشور» غیر قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران طی اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به تبلیغات انجام شده در مورد «همایش بزرگ فرصت ها و چالش های تحصیل در خارج کشور» (How & why to apply) که به ادعای تبلیغ کنندگان (گروه مثبت ۶ یا Studying-abroad یا Evand یا انجمن مکانیک) در تاریخ پنجشنبه ۱۰ اسفند ۹۶ در سالن چمران یا رجب بیگی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد، به اطلاع دانشجویان و عموم می رساند این همایش مرتبط با کانون ها و انجمن های علمی هیچ یک از واحدهای دانشگاه تهران نبوده و مجوزی برای برگزاری چنین همایشی صادر نشده است.

درج لوگوی دانشگاه تهران در تبلیغات این همایش هم غیر قانونی است و چنین همایشی در دانشگاه تهران برگزار نخواهد شد.

لذا از ثبت نام در این دوره در هر وب سایت یا کانال تلگرامی خودداری کنید.