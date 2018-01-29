  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۴۲

دانشگاه تهران اعلام کرد:

همایش «فرصت ها و چالش های تحصیل در خارج کشور» غیر قانونی است

همایش «فرصت ها و چالش های تحصیل در خارج کشور» غیر قانونی است

دانشگاه تهران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: همایشی با عنوان «فرصت ها و چالش های تحصیل در خارج کشور» غیر قانونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران طی اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به تبلیغات انجام شده در مورد «همایش بزرگ فرصت ها و چالش های تحصیل در خارج کشور» (How & why to apply) که به ادعای تبلیغ کنندگان (گروه مثبت ۶ یا Studying-abroad یا Evand یا انجمن مکانیک) در تاریخ پنجشنبه ۱۰ اسفند ۹۶ در سالن چمران یا رجب بیگی پردیس دانشکده های فنی  دانشگاه تهران برگزار خواهد شد، به اطلاع دانشجویان و عموم می رساند این همایش مرتبط با کانون ها و انجمن های علمی هیچ یک از واحدهای دانشگاه تهران نبوده و مجوزی برای برگزاری چنین همایشی صادر نشده است.

درج لوگوی دانشگاه تهران در تبلیغات این همایش هم غیر قانونی است و چنین همایشی در دانشگاه تهران برگزار نخواهد شد.

لذا از ثبت نام در این دوره در هر وب سایت یا کانال تلگرامی خودداری کنید.

کد مطلب 4213756
ندا نظری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه