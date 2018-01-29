مدارس شماری از مناطق مازندران روز سه شنبه تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، طی هماهنگی های به عمل آمده با مدیریت بحران استانداری مازندران ، مدارس برخی شهرستان ها و مناطق به دلیل سرمای زیاد ، یخبندان و لغزندگی معابر تعطیل است که شامل مدارس مقطع ابتدایی سوادکوه، سوادکوه شمالی، پی رجه نکا، کلیجانرستاق ناحیه دو ساری، بابلکنار، امامزاده عبدالله آمل، بندپی شرقی و غربی، کجور خواهد بود.

همچنین مدارس تمامی مقاطع هزارجریب گلوگاه، یانه سر بهشهر، هزار جریب نکا، چهاردانگه ساری، لاریجان، مدارس روستایی مرزن آباد و تمامی مدارس استثنایی شهرهای یادشده روز سه شنبه تعطیل هستند.

روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران اعلام کرد: در صورت هر گونه خبر جدید در خصوص تعطیلی مدارس به دلیل بارش برف و برودت هوا در اطلاعیه های بعدی اطلاع رسانی خواهد شد.