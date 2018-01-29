کره شمالی انصراف خود از همکاری در المپیک زمستانی را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کره شمالی با محکوم کردن آنچه پیونگ یانگ پخش محتوای موهن علیه این کشور از سوی رسانه های کره جنوبی خواند، انصراف خود از شرکت در برنامه نمایشی مشترک که قرار بود به مناسبت برگزاری المپیک زمستانی ۲۰۱۸ توسط نمایندگان ورزشی دو کشور در کره جنوبی برگزار شود را اعلام کرد.

در بیانیه ای که در همین راستا از سوی پیونگ یانگ صادر شده آمده است: رسانه های کره جنوبی نه تنها تلاش های صادقانه کره شمالی در راستای برگزاری المپیک در پیونگ یانگ را نادیده می گیرند، بلکه علیه برنامه هایی که قرار است در کره شمالی برگزار شود نیز تبلیغ می کنند. لذا کره شمالی می تواند موارد مورد توافق دو طرف (در مورد برگزاری بازی های المپیک) را ملغی کند.

وزارت خارجه کره جنوبی نیز در واکنش به این تصمیم پیونگ یانگ، تاسف خود از اتخاذ این تصمیم یکجانبه از سوی مقام های کره شمالی را اعلام کرد. به گفته مقام های وزارت خارجه کره جنوبی در شرایطی که روابط میان دو کره پس از مدتها در حال شکل گیری است، پایبندی به موارد مورد توافق میان دو طرف مبتنی بر احترام متقابل و فهم دوجانبه بسیار ضروری است.