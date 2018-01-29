گروه جیش الاسلام نشست سوچی را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تروریستی جیش الاسلام اعلام کرد که در نشست کنگره ملی سوریه در سوچی شرکت نخواهد کرد.

این گروه در بیانیه ای نوشت: جیش الاسلام، تصمیم واضح و بی پرده خود را گرفته است و با موافقت همه اعضا این گروه، در نشست سوچی شرکت نخواهد کرد. نشست سوچی باعث از بین رفتن امید مردم سوریه برای انقلاب می شود و اهدافشان را نادیده می گیرد.

این بیانیه می افزاید که، بنابراین دلایل، گروه جیش الاسلام حضور در این نشست را رد می کند. و حضور افراد دیگری که راهشان را از این گروه جدا کرده اند را محکوم می کنیم.

گفتنی است که نشست گفتگوی ملی سوریه با حضور گروه های مختلف سوری و کشورهای حامی مناطق کاهش تنش در تاریخ ۲۹ و ۳۰ در سوچی روسیه برگزار می شود.