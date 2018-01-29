نیروهای دموکراتیک سوریه: پهپاد ترکیه‌ را در عفرین سرنگون کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گروه موسوم به «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) ادعا کرد که یک فروند پهپاد متعلق به ترکیه‏‌ را در شهر «عفرین» واقع در شمال سوریه سرنگون کرده است.

«نیروهای دموکراتیک سوریه» امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کردند: یک فروند پهپاد جاسوسی ترکیه را در منطقه «بیل‌بیل» (Bilbil) سرنگون کرده ایم.

این در حالیست که مقامات نظامی ترکیه تا کنون درباره این خبر واکنشی از خود نشان نداده اند.

لازم به ذکر است، خبرگزاری آناتولی روز گذشته در خبری اعلام کرده بود که تصاویر و اخبار منتشره درباره سقوط جنگنده این کشور در عملیات جاری ارتش در شهر عفرین واقع در خاک سوریه موسوم به «شاخه زیتون» جعلی بوده است.

در گزارش آناتولی در این خصوص آمده بود: یکی از این تصاویر جعلی که از سوی حامیان گروه تروریستی پ‌ک‌ک و پ‌ی‌د منتشر شده، تصویر هواپیمای مسافربری مالزی با شماره پرواز MH۱۷ است که در جولای سال ۲۰۱۴ در اوکراین سقوط کرده بود.