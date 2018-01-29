به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب عصر دوشنبه در جلسه پرسش و پاسخ مردمی به میزبانی دفتر خود در گرمسار با بیان اینکه هیچ قانونی برای گرانی بنزین و حامل‌های انرژی تصویب نشده است، ابراز داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشت مردم مهمترین رویکرد مجلس در کاهش هزینه‌ها است، لذا در کمیسیون بودجه ۹۷ برای مهار تورم هرگونه افزایش قیمت خدماتی نظیر آب، برق و گاز ممنوع شد.

وی با بیان اینکه تصمیم‌های مجلس بر مبنای وضعیت معیشت مردم صورت می‌گیرد، افزود: بی شک می‌کوشیم تا در تصمیم‌گیری‌ها حداقل‌های زندگی مردم نیز لحاظ شود که به منظور رعایت اعتدال برای مشترکان پر مصرف با اتخاذ تصمیمات خاص با آن‌ها برخورد می‌شود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی میزان مصرف بودجه کشور را ۲۷۶ هزار میلیارد تومان خواند و ابراز داشت: با توجه به اینکه درآمد نفت، گاز و مالیات رقمی معادل ۲۲۸ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود با کسری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم که اداره کشور را با چالش همراه می‌کند.

کاتب افزایش حقوق نمایندگان مجلس را شایعه خواند و با بیان اینکه هیچ مبلغی برای حقوق نمایندگان اضافه نخواهد شد، ابراز داشت: به منظور رسیدن به عدالت اجتماعی خواست مردم، ۱۸ درصد به حقوق‌بگیران زیر دو میلیون تومان و ۱۰ درصد به حقوق‌بگیران بالای ۴ میلیون افزوده شد که برای افراد با دریافتی بالای پنج میلیون هیچ افزایشی در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته بالغ‌ بر ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کاهش فاصله حقوق بازنشستگان تصویب شد، افزود: در برنامه ششم توسعه برای حقوق بازنشستگان مقرر شد که سالی ۱۰ درصد از فاصله حقوق بازنشستگی آن‌ها کم شود که امسال نیز همین رقم در بودجه ۹۷ به تصویب رسیده است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه اعتبارات دولتی حوزه بهداشت و درمان در بودجه ۹۷ به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسید، ابراز داشت: این رقم در سال ۹۳ معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان بود که نشان می دهد دولت به حوزه سلامت که اصلی ترین نیاز یک کشور محسوب می‌شود اهتمام خاص دارد.

کاتب در ادامه تصریح کرد: طرح تحول نظام سلامت یکی از اقدامات مهم دولت بود که توانست در پرداخت هزینه‌های درمانی به افراد کم برخوردار کمک شایانی کند لذا در این طرح ۱۰ میلیون حاشیه نشین تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه بیمه سلامت برای دولت بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بار مالی داشت، افزود: به ازای هر نفر ماهانه ۴۵ هزار تومان هزینه شده است که البته این اقدامات به‌نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده محسوب می‌شود چراکه پیشگیری مقدم بر درمان به شمار می‌رود که باید برای اقدامات پیشگیرانه برای کنترل بیماری‌ها برنامه‌ریزی‌های بیشتری صورت گیرد.