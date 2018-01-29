بیان اقدامات دولت و نظام مردم را به انقلاب امیدوارتر می کند

به گزارش خبرنگارمهر، حسین خوش اقبال بعد از ظهر امروز دوشنبه در جلسه نهایی هماهنگی و برنامه ریزی ستاد گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی استان کردستان که در سالن شهدا گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: یکی از رسالت های ما قدردانی و قدرشناسی از زحمات و تلاش های افرادی است که برای سربلندی و عزت انقلاب، امام راحل را همراهی کردند.

وی با اشاره به اینکه ثمره انقلاب را امروز در داخل و خارج از کشور مشاهده می کنیم، عنوان کرد: اعتماد متقابل ایجاد شده بین مردم و امام موجب شد انقلاب در کوتاهترین زمان ممکن به پیروزی برسد.

وی با بیان اینکه ما به برکت ایثارگری و خون شهدا به مسئولیت خادمی مردم دست پیدا کردیم، بیان کرد: امام راحل فرمودند من با پشتوانه این ملت،دولت تعیین می کنم و رهبر معظم انقلاب هم با پشتیبانی مردم شرایط و دوران سخت را در کشورمان تاکنون سپری کردند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان ادامه داد: رسالت سنگینی بر دوش ما مدیران قرار گرفته و کوچکترین قصور و کوتاهی در انجام وظایف قابل چشم پوششی و بخشش نیست.

خوش اقبال با اشاره به اینکه مردم ایران با تمام مشکلات همچنان پشتوانه رهبری و انقلاب هستند، اظهارداشت: همه ما وظیفه داریم از دستاوردهای انقلاب و امام دفاع و پاسداری کنیم.

وی با بیان اینکه مدیران نباید شرایطی ایجاد کنند که مردم نسبت به عملکرد آنها به عنوان نمایندگان نظام ابراز نگرانی کنند، افزود: دهه فجر بهترین فرصت برای بیان خدمات نظام توسط مسئولان است و این مهم می تواند مردم را به نظام و انقلاب امیدوارتر کند.

وی بر خلاقیت و ابتکار در تدوین برنامه ها تاکید کرد و گفت: جامعه تغییر کرده و اگر برنامه های مناسبتی هم با ابتکار و خلاقیت همراه نباشد بی شک قادر به جذب مخاطب هم نخواهد شد.