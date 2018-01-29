انعکاس اقدامات سپاه امید را در دل مردم زنده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و تبلیغات سپاه استان سمنان، سردار حسن حسن‌زاده در دیدار با مدیرکل صداوسیمای مرکز سمنان ضمن بیان اینکه رسانه نقش مهم و مؤثری در جامعه و بر افکار و اذهان مردم دارد، ابراز داشت: رویکرد صداوسیما در خصوص اقتصاد مقاومتی به‌ویژه در شبکه‌های سراسری ستودنی است.

وی افزود: همه ارگان‌ها، نهادها و نیروها یک هدف را دنبال می‌کنند و آن‌ هم عمل به منویات مقام معظم رهبری است که اگر به این دستورالعمل به صورت کامل و جامع عمل شود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان با بیان اینکه رویکرد و هدف گذاری صداوسیما با توجه به هجمه‌های دشمنان نمره خوبی دارد، ابراز داشت: برای تقویت آرمان‌های انقلاب و ترویج ارزش‌ها باید نیازسنجی برای افزایش مخاطب صورت گیرد و ازجمله اقداماتی که می‌تواند برای مخاطبان صداوسیما جذابیت ایجاد کند، طراحی مسابقاتی است که نظیر آن را در شبکه‌های سراسری شاهد هستیم.

حسن‌زاده در ادامه تصریح کرد: سیاست‌های کلی سپاه معطوف به نیازمندی‌های مردم مثل اقتصاد مقاومتی و محرومیت‌زدایی است و معتقدیم باید اقدامات انجام شده برای مردم بازگو شود، هر چه انعکاس اقدامات انجام‌شده برای مردم بیشتر باشد، امیدواری مردم نیز ارتقا می‌یابد.

وی با بیان اینکه برخی معاندان بر طبل ناکارآمدی نظام اسلامی می‌کوبند، افزود: این در حالی است که شاید این ناکارآمدی در بخش کوچک باشد و این بدین معنا نیست که نظام اسلامی ناکارآمد است؛ اما همان معاندان که همواره دنبال سیاه‌نمایی هستند، از برخی مسائل به نفع خود سوءاستفاده می‌کنند.

حسن زاده اضافه کرد: استان سمنان از یک‌طرف به پایتخت سیاسی و از طرف دیگر به پایتخت معنوی کشور وصل است و بر این اساس، سالانه ۷۰ درصد زائران امام رضا (ع) از این مسیر عبور می‌کنند؛ این هم یک ظرفیت و هم یک فرصت خوب برای اثرگذاری در حوزه‌های مختلف بوده و لازم است تا از این ظرفیت بهره‌گیری شود.