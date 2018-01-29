کتاب «عقلانیت و دین در تفکر فلسفی ابن سینا» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور حجت الاسلام نعمت اللهی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، علی هوشمند رئیس حوزه هنری استان، محمد علی علیپور استاد دانشگاه وتعدادی از اساتید حوزه و دانشگاه از کتاب «عقلانیت و دین در تفکر فلسفی ابن سینا» در محل حوزه هنری قزوین رونمایی شد.

در این مراسم حجت الاسلام علی نعمت اللهی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان به جایگاه عقل درمنابع دینی اشاره کرد و یادآورشد: قرآن کریم بارها بر جایگاه تعقل تاکید کرده و با توجه به شبهاتی که در سطح جامعه مطرح می شود به شدت نیازمند آنیم که استادان در شاخه های مختلف علوم انسانی به ویژه معرفت شناسی مباحث دینی و عقلی را با بیان قابل فهم برای نسل جوان بازگو کنند.

وی گفت: مولف این اثر با قلمی روان و شیوا و زبان دانشگاهی و فاخر توانسته طرح موضوع کند که می تواند سرآغاز بحث های مفید در فضاهای علمی در قزوین باشد.

در ادامه محمد علی علیپور استاد دانشگاه دراین مراسم گفت:این کتاب علیرغم حجم کم از ۳۳۰ منبع داخلی و خارجی استفاده کرده و خواننده را با منابع راهنمایی می کند.

این استاد فلسفه تاریخ افزود: با وجود انکه آثار ابن سینا ترجمه شده و اندیشمندان بسیاری به شرح اندیشه های این دانشمند مسلمان پرداخته اند، اما نویسنده این کتاب توانسته به خوبی در حد مقدور با استفاده از منابع به حوزه عقل و دین در آراء ابن سینا بپردازد.

در این جلسه عباس بخشی مدرس دانشگاه هم به انتظار از یک متن ادبی پرداخت واظهارداشت: اول آنکه نویسنده باید نظریه جدید رابیان کرده و از آن دفاع کند سپس به آراء پیشینیان با رعایت اسلوب علمی نقدی بزند و آنگاه نویسنده خوانش جدید ارائه و یا یک خوانش را از میان قرائت های مختلف تقویت کند که این اثر به دیدگاه سوم نزدیک تر است.

استاد مدرس دانشگاه یادآورشد:همسان سازی عقلانیت فلسفی و دیانت وحیانی دو آسیب عمده دارد و اگر از جامعه عقلانیت را بگیریم جامعه توده وار و اگر از جامعه معنویت ستانده شود، جامعه ذره وار خواهد شد لذا جامعه به عقلانیت و معنویت توامان نیاز دارد.

در پایان این نشست از کتاب «عقلانیت و دین در اندیشه های فلسفی ابن سینا» رونمایی و با اهدا لوح از عباس بخشی تقدیر شد.