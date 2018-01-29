رضا خدارحمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر ۴ هزار و ۹۹۳ دانشجو در هفت دانشکده و هشت مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی، phd، دکترای پژوهشی و دستیار تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مشغول به تحصیل هستند.

وی️ تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را ۴۳۲ نفر شامل ۱۹۲ نفر هیات علمی پایه، ۲۳۳ نفر بالینی و هفت نفر هیات علمی عمومی اعلام کرد.

وی بیان کرد: رشته های رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با ظرفیت پذیرش چهار دانشجو و همچنین در مقطع دکتری تخصصی (.Ph.D) رشته فارموکوگنوزی با ظرفیت پذیرش سه دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه راه اندازی شده است.

وی افزود: تعداد رشته های راه اندازی شده دکترای تخصصی Ph.D در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۳ شامل ۲ رشته طب سنتی و علوم تشریحی است و با اخذ مجوز تاسیس و راه اندازی رشته های بیوشیمی بالینی، بهداشت محیط و زیست مواد دارویی در سال ۱۳۹۵ و نیز صدور مجوز راه اندازی ۲ رشته باکتری شناسی و فارماکوگنوزی، در سال جاری به هفت رشته ارتقا یافته است.