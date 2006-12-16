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۲۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۴۳

معاون آموزشی وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد :

رشد 25 درصدی میزان پذیرش دانشجو در کنکور 1386 / پذیرش 500 هزار دانشجو در کنکور امسال

رشد 25 درصدی میزان پذیرش دانشجو در کنکور 1386 / پذیرش 500 هزار دانشجو در کنکور امسال

وزارت علوم و سازمان سنجش برای سال آینده رشد 25 درصدی پذیرش دانشجو را نسبت به سال گذشته پیش بینی می کنند، بنابراین در سال آینده 500 هزار دانشجو از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند.

دکتر " حسن خالقی" در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص میزان پذیرش داوطلبان در کنکور 86 افزود: وزارت علوم در کنکور سراسری سال 86 رشد 20 درصدی پذیرش در دوره های روزانه و  شبانه نسبت به سال 85 پیش بینی کرده است.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور اضافه کرد: همچنین پیش بینی می شود ظرفیت پذیرش دانشگاه پیام نور از طریق کنکور سراسری 86، دویست هزار نفر و از طریق دوره های فراگیر 50 هزار نفر باشد.

وی با بیان اینکه در کنکور سال آینده، دانشگاه های غیرانتفاعی حداقل 150 هزار دانشجو می پذیرند گفت:  برای سایر پذیرش ها نیز 30 هزار نفر در نظر گرفته شده است.

خالقی افزود: بدین ترتیب سال آینده از طریق کنکور سراسری 500 هزار دانشجو پذیرفته می شوند که این میزان نسبت به سال جاری 25 درصد رشد خواهد داشت. همچنین از طریق دوره های فراگیر 50 هزار دانشجو پذیرش می شوند.

وی به میزان پذیرش در دانشگاه جامع علمی کاربردی اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود در دوره های ترمی و پودمانی دانشگاه جامع نیز 100 هزار دانشجو پذیرفته شوند و از طریق آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مراکز تربیت معلم و ارتقاء معلم نیز 100 هزار نفر پذیرش می شوند.

کد مطلب 421380

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