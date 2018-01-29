لاریجانی اقدام تروریستی اخیر کابل را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام های جداگانه‌ای به روسای مجالس نمایندگان و سنای افغانستان اقدام تروریستی اخیر در کابل را محکوم و مراتب همدردی و تسلیت خود را با دولت، ملت و نمایندگان مجالس افغانستان اعلام کرد.

در متن پیام لاریجانی خطاب به رئیس ولسی جرگه جمهوری اسلامی افغانستان آمده است:

«جناب آقای عبدالرئوف ابراهیمی

رئیس محترم ولسی جرگه جمهوری اسلامی افغانستان

سلام علیکم

خبر وقوع حادثه انفجار تروریستی در شهر کابل و شهادت و مجروح شدن جمع زیادی از مردم بی‌گناه و مسلمان افغانستان، موجب تأثر و تأسف فراوان اینجانب گردید.

ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی، مراتب تسلیت و همدردی خود را به جنابعالی، نمایندگان مردم، دولت و ملت کشور مسلمان و برادر افغانستان به ویژه خانواده‌های داغدار و مصیبت دیده ابراز می‌دارم.

از خداوند متعال برای شهدای این واقعه تروریستی رحمت و مغفرت، برای مجروحان شفای عاجل و برای خانواده‌های مصیب دیده صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.

مایلم به حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت کشور همسایه و برادر جمهوری اسلامی افغانستان در مبارزه با تروریسم و ایجاد امنیت و آرامش پایدار تأکید نمایم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران»

همچنین در پیام رئیس مجلس خطاب به رئیس مشرانو جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان تاکید شده است:

«جناب آقای فضل هادی مسلم یار

رئیس محترم مشرانو جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان

سلام علیکم؛

با نهایت تأسف و تأثر از شهادت جمع زیادی از مردم بی‌گناه در حادثه تروریستی انفجار در شهر کابل مطلع شدم.

اینجانب ضمن محکوم کردن این اقدام پلید تروریستی، مراتب همدردی و تسلیت خود را به جنابعالی، نمایندگان محترم پارلمان، دولت و ملت کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی افغانستان و خانواده‌های داغدار ابراز می‌دارم.

از خداوند متعال رحمت و غفران الهی برای شهدای این اقدام تروریستی، صبر و شکیبایی برای بازماندگان و شفای عاجل مصدومین را خواستارم.

بی‌تردید؛ اینگونه حملات تروریستی بار دیگر خطر و تهدید تروریزم را بر امنیت ملت‌ها یادآور می‌نماید. جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آماده هرگونه همکاری در مبارزه قاطع با این پدیده شوم می‌باشد و امیدوارم با همکاری تمامی کشورها شاهد نابودی کامل گروه‌های تروریستی تکفیری و برقراری صلح و امنیت در جهان اسلام باشیم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران»