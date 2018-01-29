امیدواریم سال آینده شاهد روابط بهتری میان روسیه و آمریکا باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «جان هانتسمن» (Jon Huntsman) سفیر آمریکا در روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که واشنگتن امیدوار است سال ۲۰۱۸ سال بهبود روابط میان دو کشور باشد.

سفیر آمریکا در روسیه در این باره گفت: آنچه در روابط میان دو کشور مهم است نحوه حرکت به جلو است، نه اینکه به گذشته نگاه کنیم.

«جان هانتسمن» در ادامه افزود: کاش دیدارهای بیشتری داشتیم و به گفتگو می‌پرداختیم. در سال ۲۰۱۷ سال سختی داشتیم؛ شاید بتوان آن را سخت ترین سال در روابط میان دو کشور بنامیم. اگر به رایزنی با یکدیگر بپردازیم، سال آتی شاهد بهبود روابط خواهیم بود.