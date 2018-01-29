ابراز نگرانی مسکو در خصوص اوضاع یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای درخصوص اوضاع یمن ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه گفته شده است که مسکو نگران درگیری های مسلحانه در شهر عدن است چرا که ممکن است باعث ایجاد دور جدیدی از فعالیت های نظامی شود و دایره شرکت کنندگان را افزایش دهد. مسکو آماده است تا به میانجیگری مذاکرات میان طرفین کمک کند.

این بیانیه می افزاید که، مسکو همچنان معتقد است که آینده یمن، از جمله مسائل مربوط به نظام سیاسی و اداری آن، نه از طریق نظامی بلکه باید در میز مذاکره پس از پایان جنگ نظامی حل شود، و در مذاکرات باید منافع و نگرانی های همه نیروهای سیاسی در این کشور مورد توجه قرار گیرد. روسیه نیز به تسهیل در روند مذاکرات ادامه خواهد داد.

گفتنی است که امروز درگیری ها در جنوب یمن میان حامیان عبد ربه منصور هادی و نیروهای جنوبی یمن دوباره آغاز شد. این درگیری ها در خورمکسر عدن از سرگرفته شده است.

شایان ذکر است که به دنبال تشدید درگیری ها؛ روز گذشته فرودگاه بین المللی عدن بسته شده بود. در درگیری های روزهای گذشته بیش از دهها نفر کشته و زخمی شده اند.

قبلا اعلام شده بود؛ نیروهای وابسته به ژنرال «عیدروس الزبیدی» رئیس شورای انتقالی جنوبی یمن که مورد حمایت امارات است یکی از پایگاه های نظامی وابسته به نیروهای «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی یمن را تصرف کرده اند.