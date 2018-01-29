به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله رضایی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از انجام فاز نخست مطالعات الگوی کشت در شش دشت استان سمنان خبر داد و ابراز داشت: با توجه به کاهش بارندگی و کمبود منابع آب این مهم میطلبد تا بهسوی تغییر الگوی کشت و استفاده از محصولات با نیاز آبی کمتر حرکت کنیم که بر همین اساس مطالعه بر روی محصول شامل جو، گندم، علوفه، کلزا، سیبزمینی، چغندر قند، انار، پسته، زیتون، سیب و انگور انجامشده است.
وی بابیان اینکه سمنان از جمله استان های پیشرو در زمینه تغییر الگوی کشت به شمار میرود، افزود: بر اساس سیاستگذاریهای ابلاغی ارائه تسهیلات برای توسعه محصولات در هر نقطه از استان تنها در قالب الگوی کشت انجام خواهد شد.
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه اصلاح الگوی کشت یک ضرورت انکار ناپذیر قلمداد میشود، ابراز داشت: سمنان متشکل از ۹ دشت اصلی است که مطالعات تدوین الگوی کشت بر روی سه دشت دیگر در دستور کار جهاد کشاورزی قرار دارد و با این اقدام به تعداد محصولات نیز افزوده خواهد شد.
رضایی بابیان اینکه از سال ۴۲ تاکنون برنامهریزی برای ارائه الگوی کشت هر دشت انجامشده است، تصریح کرد: با انجام مطالعات خاکشناسی میتوان امیدوار بود که بتوانیم با ارائه الگوی کشت مناسب بهرهبرداران را مجاب کنیم تا به دنبال کشت هایی با صرفه اقتصادی و بهره وری بالاتر باشند.
وی افزود: برای انجام مطالعات فاز دوم محدودیت خیلی شدید غیر قابل اصلاح و محدودیت شدید حاصلخیزی تهیهشده است که برای هر دشت و هر محصول چه نوع کشتی میتواند با توجه به کمبود منابع آبی پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
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