  1. استانها
  2. خوزستان
۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۲۴

حکم محیط زیستی جالب یک قاضی برای دو شکارچی قانون گریز

حکم محیط زیستی جالب یک قاضی برای دو شکارچی قانون گریز

اهواز - قاضی محیط زیستی متخلفین شکار و صید غیرمجاز پرندگان را به احداث دو آبشخور و تهیه ۵۰ کیلوگرم گندم برای خوراک پرندگان در فصل سرما در منطقه منگشت محکوم کرد.

  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، دادگاه عمومی بخش صیدون، رای جالب و محیط زیستی در خصوص اتهام دو نفر از متخلفین غیر مجاز شکار و صید که به علت شکار غیر مجاز ۱۳ قطعه کبک در کوه های منگشت توسط اداره حفاظت محیط زیست باغملک دستگیر و به این مرجع معرفی شده بودند را صادر کرد.

این دادگاه متخلفین را علاوه بر پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت از بابت تکمیل مجازات مستنداً به بند دال ماده ۲۳ از قانون مجازات اسلامی به احداث دو آبشخور و تهیه ۵۰ کیلوگرم گندم برای خوراک پرندگان در فصل سرما در منطقه منگشت محکوم کرد.

 حسن اجرای این دستورات با اجرای احکام کیفری و تحت نظر اداره محیط زیست شهرستان باغملک است.

کد مطلب 4213822

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها