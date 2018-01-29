حکم محیط زیستی جالب یک قاضی برای دو شکارچی قانون گریز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، دادگاه عمومی بخش صیدون، رای جالب و محیط زیستی در خصوص اتهام دو نفر از متخلفین غیر مجاز شکار و صید که به علت شکار غیر مجاز ۱۳ قطعه کبک در کوه های منگشت توسط اداره حفاظت محیط زیست باغملک دستگیر و به این مرجع معرفی شده بودند را صادر کرد.

این دادگاه متخلفین را علاوه بر پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت از بابت تکمیل مجازات مستنداً به بند دال ماده ۲۳ از قانون مجازات اسلامی به احداث دو آبشخور و تهیه ۵۰ کیلوگرم گندم برای خوراک پرندگان در فصل سرما در منطقه منگشت محکوم کرد.

حسن اجرای این دستورات با اجرای احکام کیفری و تحت نظر اداره محیط زیست شهرستان باغملک است.