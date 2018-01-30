شکست در مسابقات پاریس برایم تلنگر بود/ انتقادات کاملا درست است

امیرمهدیزاده با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: اولین مرحله لیگ جهانی با وجود آنکه در بالاترین سطح فنی به میزبانی فرانسه در پاریس برگزار شد، با عملکرد بسیار خوب تیم ملی کشورمان همراه بود و این روند می تواند در میدانهای پیش رو نیز ادامه پیدا کند.

وی در مورد شرایط خودش در این گفت: فکر می کنم ورزشکاران شرایط خاص خود را دارند و مقایسه ورزشکاران بدون توجه به این شرایط صحیح نیست، چرا که عملکرد هر ورزشکاری به همین شرایط بستگی دارد. من سال ۲۰۱۴ در رویدادهای رسمی دو طلای انفرادی و تیمی دانشجویان جهان، طلای بازیهای آسیایی اینچئون و برنز جهانی آلمان را کسب کردم. سال ۲۰۱۵ طلای قهرمانی آسیا و سال ۲۰۱۶ برای دومین بار طلای جهان را کسب کرده و از این بابت یک رکورد تاریخی را برای کشورمان به ثبت رساندم. سال ۲۰۱۷ هم با دفاع از عنوان قهرمانی آسیا مدال طلا را بدست آوردم.

این عضور تیم ملی کاراته افزود: این موفقیت های من در رویدادهای رسمی از سال ۲۰۱۴ بود، ۲۰۱۳ که مصدوم بودم و سال ۲۰۱۲ هم اولین طلای جهان را کسب کردم، در سال ۱۳۹۶ در سه کاراته وان امارات، آلمان و ژاپن دو برنز و یک طلا، در کشورهای اسلامی مدال برنز، در قهرمانی آسیا مدال طلا و در بازیهای جهانی لهستان نقره گرفتم. کاراته وان پاریس در واقع هفتمین تورنمنت سطح بالایی بود که شرکت می کردم و این یعنی هفت بار وزن کم کردن و هفت بار رسیدن به آمادگی حضور در چنین میدانهای سخت، که با کسب شش مدال همراه بود.

مهدیزاده ادامه داد: اصلی ترین دلیلی که باعث شد در پاریس نتیجه نگیرم خستگی بدنی بود. ذهن و بدن با هم هماهنگ نبود تا همان امیرمهدیزاده ای که همه انتظار داشتند باشم، واقعا خسته بودم. بیشتر از تمام اعضای تیم در تورنمنت ها شرکت کرده و از بدنم کار کشیدم. بعد از هفت بار رسیدن به شرایط مبارزه، یک دوران افت را هم در پی خواهد داشت.

وی افزود: قبل از حضور در این مسابقات می دانستم به لحاظ بدنی خسته ام، اما فکر می کردم که این رقابتها سهمیه المپیک است، ولی بعد از حضور در پاریس متوجه شدیم این چنین نیست. اگر از چنین موضوعی اطلاع داشتم، بدون شک با دقت بیشتری تورنمنت ها را انتخاب می کردم و از این پس نیز چنین خواهد شد و با هر شرایطی در هر تورنمنتی شرکت نمی کنم. در این خصوص بالا توضیح دادم که شرایط من چگونه بوده و در کنار رقابتهای رسمی، در لیگ هم حضور داشتم همه چیز دست به دست هم داد تا با خستگی زیاد روی تاتامی پاریس مبارزه کنم.

دارنده دو طلا و برنز جهان با اشاره به انتقادات اخیر به عملکرد وی گفت: من حق را به این دوستان می دهم و تشکر می کنم که من را مورد لطف قرار می دهند و دست همه منتقدان را به گرمی می فشارم. به همه حق می دهم که به این عملکرد امیرمهدیزاده انتقاد کنند. بعد از شکست در پاریس خیلی از مربیان و قهرمانان جهان هم از من انتقاد کردند. همه بر این موضوع اذعان داشتند که باید میدانهای پیش رو را دقت نظر بیشتری انتخاب کرده و اینکه بخواهم در همه مسابقات حضور داشته باشم درست نیست.

قهرمان سال ۲۰۱۷ آسیا ادامه داد: این انتقادات به حق و به جاست. از کسی که دو طلا و برنز جهان و مدالهای پرتعداد و با ارزشی در میدانهای مختلف از سال ۲۰۱۴ کسب کرده همه بخصوص مردم عزیز ایران انتظار دارند که امیرمهدیزاده همیشه در بهترین شرایط خود در هر میدانی شرکت کرده و به مدال طلا دست پیدا کند. به امید خدا در آینده ای نزدیک این موضوع را با یک استراحت و ریکاوری جبران کرده و از این بدن با تمام وجود استفاده کنم.

وی افزود: شکست در تاتامی پاریس این درس بزرگ را برای من داشت که از این پس باهوشتر عمل کنم. البته من هنوز نفر یک دنیا و قهرمان این وزن هستم که در بهترین شرایط سنی دو طلا و یک برنز جهان دارم و مطمئن باشید که این جایگاه را که به سختی بدست آمده را به راحتی از دست نمی دهم و با تلاش مضاعف آن را حفظ کرده و انتظارات به حق مردم را برآورده می کنم.

مهدیزاده در پایان با تشکر از رئیس فدراسیون که همه تلاش خود را برای بهبود عملکرد تیم ملی به کار گرفته اظهار داشت: مسابقات مهمی پیش رو داریم که تمام هدفم تکرار طلای قهرمانی آسیا، بازیهای آسیایی و قهرمانی جهان است که به امید خدا به این مهم دست پیدا خواهم کرد.