انگلیس از آغاز نمایش تبلیغاتی آمریکا و عربستان علیه ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، «جاناتان آلن» (Jonathan Allen) معاون نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد امروز دوشنبه در پیام هائی توئیتری اعلام کرد که به همراه نمایندگان شورای امنیت سازمان ملل با یک دستگاه اتوبوس عازم شوی تبلیغاتی است که قرار است ادعاهای واهی عربستان علیه ایران درباره ارسال تسلیحات توسط ایران برای یمن را مورد بررسی قرار دهد.

معاون نماینده انگلیس در سازمان ملل با ارسال چند توئیت تلاش کرد اتهامات آمریکا و عربستان علیه ایران را تکرار کند.

وی در یکی از این پیام ها ادعا کرد: اینها شواهد آشکاری هستند که استفاده حوثی‌ ها از موشک‌ های ایرانی و سایر سلاح‌ ها در یمن را نشان می‌دهند!

ادعای مضحک وی در حالی مطرح می شود که وی قرار است در نشستی با هدف بررسی این موضوع شرکت کند؛ اما پیش از بررسی آن به تکرار ادعاهای مضحکی پرداخته است!