  1. استانها
  2. بوشهر
۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۲۰

جراح بیمارستان شهدای خلیج فارس:

مهدی قائدی بی‌هوش است/ دوری حداقل دو ماهه از فوتبال

مهدی قائدی بی‌هوش است/ دوری حداقل دو ماهه از فوتبال

بوشهر - پزشک جراح بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر گفت: مهدی قائدی اکنون به صورت عمد بیهوش است اما از فردا سعی می کنیم به سمت به هوش آوردن وی برویم.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان رحمانیان پزشک جراح مهدی قائدی بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران دوشنبه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این جوان ساعت ۲ بامداد در حالی که با خونریزی و با کاهش سطح هوشیاری و فشار خون روبرو بود وارد بیمارستان شد.

وی اضافه کرد: قائدی در هنگام ورود خونریزی از ناحیه شکم داشت که سریعا به اتاق عمل برده شد و سی‌تی‌اسکن انجام شد، خونریزی کنترل شده اما در روزهای آینده امکان بروز مجدد این مشکل وجود دارد.

پزشک جراح بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر خاطرنشان کرد: از صبح پس از عمل  تا کنون خونریزی نداشته، علائم حیاتی پایدار بوده و آزمایش‌ها خوب بوده است.

وی افزود: مهدی قائدی اکنون به صورت عمد بی‌هوش است اما از فردا سعی می کنیم به سمت به هوش آوردن وی برویم.

رحمانیان در پاسخ به این سوال که قائدی چه زمان طول می‌کشد که به میادین فوتبال باز گردد، بیان کرد: من پزشک ورزشی نیستم اما با این شرایط دو ماه طول می‌کشد.

وی گفت: این بازیکن مشکلی از ناحیه طحال نداشته است.

کد مطلب 4213828

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها