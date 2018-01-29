سینما شیدا مکان مناسبی برای نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، زانیاز لطفی شامگاه دوشنبه در نشست خبری نخستین جشنواره استانی فیلم دانشجویی ریگا که در مرکز فرهنگ و هنر سروش برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری جشنواره ها ایجاد فضای رقابتی سالم برای شرکت کنندگان است.

این فیلم ساز کردستانی عنوان کرد: فیم کوتاه مکان زیادی برای نمایش مانند گیشه سینما را ندارد بنابراین چنین جشنواره هایی می تواند به رشد فیلم سازان این عرصه کمک کند.

وی افزود: سینما جوان کردستان جشنواره فیلم را سال های گذشته برگزار می کرد که به رشد فعالیت فیلم سازان کردستان کمک می کرد اما امروزه بنا به هر دلیل این جشنواره فعالیتی ندارد.

لطفی گفت: فیلم سازی موجی است که به مدت ۱۵ سال در کردستان شروع به فعالیت کرده و برگزاری جشنواره ها باعث تعالی و رشد در فیلم سازی کردستان خواهد شد.

فیلم ساز کردستانی اشاره ای به کیفیت برگزاری جشنواره ها کرد و گفت: در جشنواره ای مانند فیلم فجر در کردستان سالن استانداردی برای نمایش فیلمی که برای اولین بار پخش می شود انتخاب نمی شود این در حالی است که سالن های پردیس سینما بهمن که از استاندارد صدا و تصویر برخوردار هستند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای پردیس سینمایی بهمن و وجود استانداردهای لازم در این محل، عنوان کرد: اکران فیلم های جشنواره دانشجویی ریگا با بالاترین استاندارد در سینما بهمن سنندج انجام می شود.

مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان کردستان نیز در این نشست عنوان کرد: کردستان قطب فیلم سازی کشور است و این امر از سال ۹۱ به بعد روند رو به رشدی را در پیش گرفته است.

وی افزود: دانشجویانی که امروز به عنوان داور این جشنواره انتخاب شده اند کار خود را با حوزه هنری شروع کرده و بهترین کار این افراد را حوزه هنری تهیه کنندگی کرده است و این نشان می دهد که اگر به جوانان فرصت داد آنها می توانند خود را نشان دهند و بدرخشند.

ایرج کاکی گفت:‌ این جشنواره پتانسیل این را دارد که در سال های آینده از استانی به منطقه ای و ملی تغییر پیدا کند.

وی با بیان اینکه به مدت دو روز فیلم های این جشنواره در سینما بهمن سنندج اکران می شود، اظهار کرد: در ایام دهه فجر در سینما بهمن سنندج مروری بر آثار ابراهیم حاتمی کیا و آثار فیلم سازان کردستانی برگزار می شود.

وی افزود: کمتر جشنواره ای در ایران و در دنیا وجود دارد که فیلم سازان کردستانی در آن حضور نداشته باشند و یا آن جشنواره در سطح کردستانی ها نبوده است.

کاکی گفت: فیلم سازان کردستانی سفیرانی برای نمایش اصالت و فرهنگ ایرانی علل خصوص کردستانی هستند.

وی گفت: اگر امروز از کردستان به عنوان سرزمین اصالت و فرهنگ نام برده می شود، فعالیت های زیادی انجام شده که فیلم سازان نیز با نمایش این فرهنگ و اصالت آن را به تمامی دنیا معرفی کرده اند.