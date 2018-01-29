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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۳۳

مدیر کل مدیریت بحران استان کرمانشاه:

مدارس استان کرمانشاه فردا بدون تأخیر دایر است

مدارس استان کرمانشاه فردا بدون تأخیر دایر است

کرمانشاه- مدیر کل مدیریت بحران استان کرمانشاه گفت: مدارس استان کرمانشاه فردا سه شنبه دایر است.

رضا محمودیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمام مدارس استان کرمانشاه در مقاطع مختلف تحصیلی فردا دایر است.

مدیر کل مدیریت بحران استان کرمانشاه افزود: مدارس استان کرمانشاه فردا سه شنبه بدون تأخیر دایر است.

کد مطلب 4213832

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