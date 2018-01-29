انقلاب اسلامی ایران در دهه ۹۰ آمریکا را از خاورمیانه بیرون کرد

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی دوشنبه شب در نشستی با جمعی از خبرنگاران رسانه های گروهی استان که با موضوع نقش رسانه در بازتاب دستاوردهای انقلاب در دهه فجر برگزار شد، با اشاره به اینکه تمامی صحنه های زندگی انسان به نوعی آزمایش است، گفت: امیدوارم همه بتوانند در این آزمایش هایی که منجر به رشد و ترقی می شود، موفق و پیروز شوند.

وی با اشاره به اینکه در مسیر پیشرفت وترقی قرارگرفتن برای همه مهیا است، عنوان کرد: به برکت انقلاب و جمهوری اسلامی ایران، امروزه سطح فهم و درک مردم ما از مسائل مختلف اعم از ملی و بین المللی نسبت به گذشته و حتی بسیاری از کشورها ارتقا پیدا کرده است.

وی بیان کرد: ایرانی ها در عمده پیشرفت های جهانی نقش داشته و دارند و این نقش بعد از انقلاب اسلامی بسیار پررنگ تر شده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به اینکه هر جامعه و فردی دارای مشکلات خاص خود هستند، اظهارداشت: مشکلات مشترکی هم وجود دارد که اکثر جوامع را درگیر کرده است و از جمله آنها می توان به معضلات فضای مجازی اشاره کرد.

آیت الله حسینی شاهرودی اضافه کرد: در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، موجی که در فضای مجازی برعلیه کلینتون به راه افتاد موجب شکست این نامزد انتخاباتی شد.

وی با بیان اینکه درعصر کنونی شاهد وقوع جنگ رسانه و تبلیغات در دنیا هستیم، افزود: هر جامعه وفردی که بخواهد از این ابزار بهره بگیرد باید همواره در میدان عمل حضور داشته باشد.

وی پایان یافتن مسیر انقلاب را توقف روند توسعه و پیشرفت کشور دانست و عنوان کرد: همه ما همانگونه که تاکنون انقلاب را همراهی کردیم تا پیروز شود باید برای حفظ و پاسداری از آن هم تلاش مضاعفی داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه درکردستان با اشاره به اینکه ظلمت و تاریکی سنبل مرگ است، گفت: دشمنان اسلام وانقلاب در هر کجا که نوری وجود داشته باشد برای خاموشی آن و به ظلمت کشاندنش اقدام می کنند.

آیت الله حسینی شاهرودی با بیان اینکه دشمنان ما قبل از پیروزی انقلاب بسیاری از توطئه ها را اجرایی کردند، اظهارداشت: در دوران طاغوت براساس قرارداد کاپیتولاسیون اگر هر فرد آمریکایی به بالاترین شخصیت ما توهین می کرد، حق برخورد با او در داخل کشورما وجود نداشت.

وی ادامه داد: تصمیمات مربوط به صادرات و تولیدات ایران هم توسط دیگر کشورها تعیین می شد و انقلاب اسلامی همه این موارد را بهم ریخت.

وی بیان کرد: انقلاب ما علاوه بر نفعی که برای کشورمان داشت منجر به از بین رفتن توطئه ای که دشمنان دین اسلام برای کل کشورهای اسلامی کشیده شده بودند، شد.

نماینده ولی فقیه درکردستان با اشاره به اینکه جنگ آینده جنگ تمدن هاست، گفت: بر این اساس دشمنان نقشه هایی برای از بین بردن تمدن اسلامی تهیه کرده بودند که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران این نقشه آنها و هم چنین تبدیل شدن آمریکا به قدرت برتر دنیا، از بین رفت.

آیت الله حسینی شاهرودی عنوان کرد: انقلاب اسلامی در دهه پنجاه آمریکا را از ایران و در دهه نود هم از منطقه خاورمیانه بیرون کرد.