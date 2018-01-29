دفاتر جریان ملی آزاد لبنان در برخی مناطق بیروت به آتش کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، النشره از به آتش کشیده شدن برخی دفاتر جریان ملی آزاد لبنان در مار الیاس بیروت خبر داد.

النشره ادعا کرد که حامیان جنبش امل به سوی مرکز جریان ملی آزاد در برخی مناطق بیروت تیراندازی کرده اند.

این در حالی است که منابع وابسته به جنبش امل هر گونه دخالت در تیراندازی حامیانش به سوی مرکز جریان ملی آزاد در الشالوحی بیروت را تکذیب کرد و بر ضرورت بازداشت عاملان تیراندازی وابسته به هر طرفی که باشند تاکید کرد.

برخی منابع لبنانی مدعی شدند که حامیان نبیه بری دست به اعتراضاتی در برخی مناطق بیروت زده اند و با آتش زدن لاستیک اعتراض خود را به موضع گیری خصمانه جبران باسیل وزیر خارجه لبنان ضد نبیه بری اعلام کرده اند.

منابع لبنانی از ورود نیروهای ارتش لبنان به برخی مناطق بیروت خبر می دهند.