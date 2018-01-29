واکنش جنبش امل/ سیاستمداران لبنانی برای آرامش اوضاع وارد عمل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ،منابع وابسته به جنبش امل به المیادین اعلام کردند: جنبش امل تصمیمی برای بستن راهها نگرفته و این تحرکات مردمی است و تصمیمی حزبی نیست.

در همین حال تعدادی از سیاستمداران لبنانی برای آرام کردن اوضاع به دنبال انتشار ویدئوی اهانت آمیز جبران باسیل ضد نبیه بری وارد عمل شده اند و در همین راستا سعد حریری نخست وزیر این کشور با میشل عون رئیس جمهور در کاخ ریاست جمهوری دیدار کرده است.

نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان نیز پس از دیدار با نبیه بری خواستار خویشتنداری وی شد.

حسن فضل الله عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان نیز خواستار حل و فصل مشکلات شد.

نوار الساحلی دیگر نماینده پارلمان لبنان نیز گفت: این موضع گیری(حرفهای باسیل) قابل قبول نیست اما باید تلاش ها برای آرام کردن اوضاع باشد و دامن زدن به مشکل عیب است.

این در حالی است که المیادین اعلام کرد: ارتش لبنان به دنبال بازگشایی راههای بسته شده از سوی معترضان خشمگین در برخی مناطق لبنان ساعاتی پس از انتشار ویدئوی اهانت آمیز جبران باسیل وزیر خارجه لبنان که نبیه بری را اوباش توصیف کرده بود، است.

تعدادی از جوانان در منطقه مار الیاس و بشاره الخوری در بیروت و مناطق ضاحیه بیروت و نیز شهر صور در جنوب لبنان و نیز البقاع شرق لبنان اقدام به آتش زدن لاستیک کردند.