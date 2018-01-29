آمادگی برای تامین حداکثری سوخت زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رامین حاتمی در نشست «کمیته بحران مقابله با عوارض عوامل جوی» با بیان این‌که شرکت‌های تابع مناطق عملیاتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران همسو با ستاد تهران باید آمادگی بیشتری برای مواقع بحرانی و بروز عوامل جوی داشته باشند، افزود: در این زمینه حضور مسئولان و افراد مرتبط با تولید و در دسترس بودن آنها ضرورت دارد.

مدیرعامل شرکت مناطق مرکزی ایران اظهار کرد: همچنین ماشین‌آلات باید همواره آماده استفاده باشد و از جاده‌های دسترسی به چاه‌ها، بازرسی مستمر به عمل آید.

به گفته وی، اطمینان از عملکرد ژنراتورها، چک کردن سامانه مخازن و تاسیسات و فعال بودن اتاق بحران، پرهیز از ترددهای غیرضروری در شب و ایجاد تمهیدات لازم برای نقاطی که سابقه یخ‌زدگی دارند از دیگر موارد ضروری در این زمینه است.

محمدرضا مام‌بیگی، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق هم در این نشست اظهار کرد: در این منطقه همه تمهیدات لازم برای مقابله با شرایط سرد زمستانی اندیشیده شده است.

وی گفت: تولید گاز در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق مطابق با برنامه تولید تکلیفی پیش می‌رود و در صورت نیاز پالایشگاه شهید هاشمی نژاد، آماده تولید مازاد هستیم.

بر اساس این گزارش، با کاهش شدید دمای هور، روز گذشته مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به ۵۳۰ میلیون مترمکعب رسید.