به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ستادکل ارتش ترکیه امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که در ۱۰ روز گذشته و از زمان آغاز عملیات این کشور در خاک سوریه موسوم به «شاخه زیتون» در عفرین، ۵۹۷ تروریست را کشته است.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از روز شنبه گذشته (۳۰ دی ماه) عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا موسوم به «شاخه زیتون» آغاز کرده است.

این در حالیست که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوائی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.