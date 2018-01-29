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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۲۳

در واکنش به اقدام اخیر دولت آمریکا؛

ظریف: شواهد ترامپ تنها همسایه عاجز ایران وهمدستانش را قانع می کند

ظریف: شواهد ترامپ تنها همسایه عاجز ایران وهمدستانش را قانع می کند

وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: در اداره تولید اخبار جعلی، ترامپ و یارانش در تلاشند تا از طریق ارائه شواهد جعلی تهیه شده توسط یک همسایه در حال جنگ، ادبیاتی ایران‌هراسانه ایجاد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به حضور سفرای کشورهای عضو شورای امنیت در مهمانی ناهار ترامپ مطلبی را در فضای مجازی به شرح زیر منتشر کرد:

«در اداره تولید اخبار جعلی، ترامپ و یارانش در تلاشند تا از طریق تطمیع و ارائه شواهد جعلی تهیه شده توسط یک همسایه در حال جنگ، ادبیاتی ایران‌هراسانه در شورای امنیت ایجاد کنند [اما] این تنها همان همسایه عاجز و همدستانش در ارتکاب جرایم جنگی را قانع می‌کند.»

به گزارش مهر سفرای کشورهای عضو شورای امنیت امروز در ادامه سیاست‌های ایران‌هراسانه دولت امریکا با سفر به واشنگتن در مهمانی ناهار ترامپ حضور یافته و از آنچه به‌ ادعای انها قطعات موشک‌های منتقل‌ شده از ایران به یمن است دیدن کردند.

کد مطلب 4213864

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