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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۴۷

سفیر لبنان در مسکو نماینده این کشور در نشست سوچی خواهد بود

سفیر لبنان در مسکو نماینده این کشور در نشست سوچی خواهد بود

یک منبع آگاه در سفارت لبنان در سوریه از نمایندگی این کشور در نشست سوچی توسط سفیر بیروت در مسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ابونثار» سفیر لبنان در روسیه نمایندگی این کشور در مذاکرات کنگره گفتگوی ملی سوریه که قرار است در شهر سوچی روسیه برگزار شود را بر عهده خواهد داشت.

یک منبع موثق از سفارت لبنان در سوریه در این خصوص اعلام کرد: نمایندگی ما (در مذاکرات) را سفیر لبنان بر عهده خواهد داشت.

«الکساندر راورنتیف» نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه پیشتر اعلام کرده بود که دعوتنامه شرکت در مذاکرات سوچی برای تمامی اعضای دائم شورای امنیت به علاوه اردن، مصر، عراق، عربستان و لبنان ارسال شده است.

این درحالیست که «ماریا اولسون» سخنگوی سفارت آمریکا در روسیه امرروز اعلام کرد که آمریکا به عنوان ناطر در نشست سوچی شرکت نخواهد کرد.

اولسون گفت: ما توجه داریم که کمیته مذاکرات سوریه اعلام کرده است که در این نشست شرکت نمی کند و به آن احترام نخواهد گذاشت.

کد مطلب 4213867

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