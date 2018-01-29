جزئیات جدید از وضعیت جسمانی قائدی/ طحال بازیکن استقلال آسیب ندیده

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری رحمانیان پزشک معالج و جراح بازیکن استقلال هم اکنون در حال برگزاری است و در این نشست قرار است توضیحات کاملی درباره روند درمانی قائدی مطرح شود

پزشک معالج او در پاسخ به این سوال که آیا قائدی به تهران منتقل می شود، افزود: معلوم نیست قائدی چه زمانی از دستگاه جدا شود. اگر فردا یا پس فردا جدا بشود، باید به مدت یک هفته به صورت مطلق استراحت کند تا شرایط او طبیعی شود ومطمئن شویم که خون ریزی وی را تهدید نمی کند و سپس درباره انتقال به تهران تصمیم گیری می کنیم.

رحمانیان در ادامه افزود: قائدی حدود ساعت ۲ بامداد به بیمارستان خلیج فارس رسید؛ به دلیل خونریزی که داشت سطح هوشیاری نسبتا پایین بود. مشخص شد خونریزی داخل شکم وجود دارد اما طحال نیست. سریع داخل اتاق عمل رفتیم. داخل اتاق عمل خونریزی شدید وجود داشت اما کنترل شد.

جراح قائدی ادامه داد: نوع آسیب طوری است که احتمال خونریزی مجدد طی روزهای آینده وجود دارد. این به آگاهی خانواده و پزشکان بیمار رسیده و گفتیم احتمال عمل مجدد وجود دارد. از صبح تاکنون که عمل تمام شده اصلا خونریزی اضافه نشده و علائم حیاتی پایدار بوده است. آزمایش های بیمار به مرور درست شده و خودمان هم بیمار را به صورت عمدی بیهوش نگه داشتیم تا راحت تر با این استرس کنار بیاید و ان شاالله از فردا اگر شرایط محیا باشد، به هوش می آوریم.