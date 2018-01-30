متلاشی کردن۵۳ باند قاچاق کالا/دستگیری دو هزار متخلف درزمینه قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی شامگاه دوشنبه در دهمین جلسه اصلی کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری در زمینه کشفیات مشروبات الکلی با بیش از ۴۰۰ هزار بطری یک درصد رشد داشته‌ و در همین مدت بیش از ۵۰ میلیون و ۸۴۸ هزار نخ سیگار قاچاق در استان کشف شده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی شورای نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان عنوان کرد: بیش از پنج میلیون و ۸۴۱ هزار قلم انواع مواد آرایشی و بهداشتی غیراستاندارد و شش میلیون و ۱۰۰ هزار قلم داروی تاریخ مصرف گذشته در ۱۰ ماه سال جاری کشف شده است.

وی با اشاره به روند افزایشی کشف لوازم آرایشی و بهداشتی در استان کردستان در سال جاری افزود:‌ کشفیات وسایل آرایشی و بهداشتی قاچاق ۲۳۷ درصد رشد و در زمینه دارو، ۳۴ درصد کاهش داشته است.

میرزایی گفت: در ۱۰ ماهه امسال، ۳۳ هزار دستگاه گوشی موبایل قاچاق در استان کشف شده است که نسبت به همین مدت در سال گذشته چهار درصد کاهش داشته است.

دبیر کمیسیون هماهنگی شورای نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان اظهار کرد: ۳۵۹ هزار لیتر سوخت قاچاق از ابتدای امسال تا کنون در استان کشف شده است که با رشد ۴۱ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته مواجه بوده است.

وی با اشاره به وضعیت کشف تجهیزات گیرنده ماهواره در استان کردستان، گفت: ۵۸ هزار و ۷۸۱ دستگاه تجهیزات گیرنده ماهواره‌ با رشد یک درصدی نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته در استان کشف شده است.

میرزایی افزود: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار و ۸۲۵ دستگاه وسایل خانگی، ۳۸ هزار و ۶۹۰ کیلوگرم برنج و ۴۵ هزار و ۹۷۰ متر پارچه قاچاق در ۱۰ ماه سال جاری در کردستان کشف شده است.

وی عنوان کرد: در شرایط فعلی چهار هزار و ۷۸۱ پرونده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌جاری در کردستان به ثبت رسیده است که این میزان در مقایسه با سال گذشته با ۱۹ درصد کاهش داشته است.

دبیر کمیسیون هماهنگی شورای نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان عنوان کرد: دو هزار و ۶۲۸ نفر متخلف در زمینه قاچاق کالا و ارز در ۱۰ ماهه امسال در سطح استان دستگیر شده‌ اند که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه در ۱۰ ماه سال جاری ۵۳ باند قاچاق کالا در استان متلاشی شده است، گفت: در همین مدت ۳۷ کیلوگرم طلای قاچاق توسط مرزبانی استان و اداره‌کل اطلاعات استان به ارزش ۵۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کشف شده است.