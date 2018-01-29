اعزام خودرو سوخت برای در راه ماندگان گردنه «نعلبندان» و «چرمشهر»

محمد صالح ضیایی، در حاشیه بازدید محمد حسین مقیمی، استاندار تهران از مناطق برف گرفته «فشافویه» و «حسن آباد» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گردنه حسن آباد به ری بازگشایی شد.

وی افزود: محور جاده چرمشهر نیز بازگشایی شده است، اما تردد در آن ها به کندی صورت می گیرد.

بخشدار فشافویه در خصوص در راه ماندگان گردنه «نعلبندان» نیز گفت: زنان و کودکان گرفتار در برف در این منطقه توسط امداد هوایی نجات یافته اند و خودرو سوخت سیار نیز به منظور کمک به در راه ماندگان مسیر نعلبندان با هماهنگی ستاد بحران بخش و شرکت فرآورده های نفتی به این منطقه اعزام شده است.

ضیایی ادامه داد: ارسال ماشین سوخت سیار به جاده چرمشهر برای راه ماندگان و ماشین های امدادی و خدماتی سطح بخش نیز از دیگر اقداماتی بود، که برای تخلیه خودروهای گرفتار در برف انجام شده است.

وی از هماهنگی با هلال احمر برای ارسال مواد غذایی و آب به در راه ماندگان گردنه نعلبندان خبر داد و افزود: از لحظه بارش برف تاکنون تمام عوامل امدادی بخش فشافویه در حال آماده باش هستند و تا رهایی آخرین خودرو و فرد در برف مانده عملیات پایان نخواهد یافت.