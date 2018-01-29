۴۵ هزار کارت هوشمند ملی در رفسنجان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجمحمدی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی امسال موظف هستیم که ۷۳ هزار کارت ملی هوشمند برای افراد در شهرستان رفسنجان صادر کنیم که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۵ هزار کارت ملی هوشمند در این شهرستان صادر شده است.
وی با بیان اینکه سال آینده اجباراً همه افراد باید کارت هوشمند ملی داشته باشند، افزود: طرح اجباری استفاده از کارت ملی هوشمند سال آینده در تهران آغاز میشود، تمام امورات اداری و نیازهای خدماتی، حساب بانکی، بحث یارانه، سهام عدالت و دیگر کارها با داشتن کارت ملی به سهولت انجام میشود.
رئیس اداره ثبتاحوال شهرستان رفسنجان با اشاره به اینکه افراد برای دریافت کارت هوشمند ملی و شناسنامه مکانیزه می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان ثبتنام کنند، ادامه داد: دو دفتر پیشخوان عدالت و آبان برای ارائه خدمات سجلی در رفسنجان فعال است. علاوه بر آن دفتر اداره پست نیز اقدام مشابه را برای متقاضیان شناسنامه مکانیزه و کارت ملی هوشمند انجام میدهد.
حاج محمدی بیان کرد: افراد برای دریافت کارت ملی هوشمند ابتدا باید در سایت کارت ملی هوشمند به شکل اینترنتی ثبتنام کنند و بعد از آن میتوانند با در دستداشتن شناسنامه به دفتر پیشخوان مراجعه کنند.
وی از همکاری با دهیاری ها برای سهولت دریافت شناسنامه نیز خبر داد و گفت: در صدور شناسنامه نیز با همکاری مسئولان دفاتر پیشخوان سعی داریم دهیاران را توجیه کنیم تا شناسنامههای روستاییان را جمعآوری و به سرعت تعویض کنند.
رئیس اداره ثبتاحوال شهرستان رفسنجان اذعان کرد: با وجودی که سه نمایندگی ثبتاحوال در مناطق کشکوئیه، بهرمان و بخش فردوس ایجاد شده، اما به دلیل کمبود نیرو خدمات در این نمایندگیها به کندی انجام میشود.
حاج محمدی یادآور شد: ۱۰۰ درصد فوتیها امسال را در سیستم ثبتاحوال ثبت کردیم، همچنین صدور شناسنامه نوزاد را یک روزه انجام میدهیم.
وی بیان داشت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۶ هزار شناسنامه بزرگسال در این اداره تعویض و تحویل داده شده است.
رئیس اداره ثبت احوال شهرستان رفسنجان با بیان اینکه ثبت آمار طلاق و ازدواج دائم نیز به صورت آنلاین انجام میشود، اضافه کرد: آمار طلاق در رفسنجان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و ازدواج افزایش یافته است.
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